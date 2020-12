Strisce blu gratuite fino alla nuova gara d'appalto, la richiesta della minoranza a Passignano

Strisce blu gratuite fino alla nuova gara d'appalto. E' quanto chiedono i consiglieri comunali di “Passignano nel cuore”, Alessandro Moio, Eleonora Ballerini, Daniela Bertocci, Luigi Sessa, con una mozione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, con la quale si chiede, appunto, la gratuità dei parcheggi in concessione fino alla conclusione della nuova gara d’appalto o almeno fino al 1 aprile.

Per il capogruppo Alessandro Moio: "In considerazione del momento difficile in cui versano molte famiglie e la gran parte delle attività commerciali del paese, sarebbe doveroso da parte dell’amministrazione comunale rendere gratuiti i parcheggi ad oggi a pagamento. A maggior ragione in considerazione del fatto che il contratto d’appalto è scaduto da oltre tre anni".

"Continuare a chiedere il pagamento della sosta addirittura durante questi mesi invernali battuti dal Covid e pieni di molteplici limitazioni alla circolazione, appare paradossale e miope, in particolare nei confronti dei commercianti che già stanno affrontando un periodo complicatissimo, pagando il conto più salato di questa emergenza - sostengono i consiglieri - Considerato che il contratto d’appalto relativo alle aree di parcheggio a pagamento in capo all’attuale gestore è scaduto il 4 luglio 2017 e che da allora si è proceduto a rinnovare l’affido tramite numerose proroghe tecniche, in attesa di una nuova gara e comunque per il periodo invernale, riteniamo sarebbe un bel gesto da parte dell’amministrazione rendere tutti parcheggi comunali gratuiti".