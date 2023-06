Perugia, sosta selvaggia in centro tra cartelli ignorati dai turisti, permessi fotocopiati e pali divelti

Auto con permesso fotocopiato, turisti stranieri che parcheggiano davanti alla chiesa di Sant’Ercolano o sulle strisce gialle riservate ai residenti, commercianti che parcheggiano davanti al negozio “perché gli serve l’auto”, un cantiere fermo che toglie posti e paletti divelti.

I residenti di viale Indipendenza, corso Cavour (la parte alta) e via Campo Battaglia sono stanchi di sentirsi sotto assedio per la sosta selvaggia, tanto che ironicamente sui social si pubblicano le foto delle auto con targa estera e la scritta: "Si stava meglio quando c'era il pilomat".

“Tre anni fa si è rotto il pilomat e la zona è diventata ostaggio di quanti ritengono che ormai si possa parcheggiare impunemente – racconta un residente – Il Comune ci disse subito che non avrebbe ripristinato il pilomat e da quel momento la qualità della nostra vita è peggiorata. Hanno promesso le telecamere, ma ancora non si sa quando verranno montate. Intanto in viale Indipendenza parcheggia chiunque, soprattutto turisti italiani e stranieri, eppure c’è un cartello stradale con tanto di divieto di accesso”.

Da due mesi si trova in sosta un’autovettura con il permesso fotocopiato. La cosa è stata segnalata alla Polizia locale e all’ufficio permessi, ma l’auto sta ancora lì, quasi abbandonata. Controllando il permesso si vede che sono segnate tre targhe (il regolamento prevede due permessi a famiglia e anche un numero maggiore di targhe segnate): le altre due vetture sono regolarmente in sosta con il permesso originale, la terza no.

“Ci sono due commercianti che hanno il negozio qui che parcheggiano costantemente davanti alla chiesa o sulle strisce – racconta un altro residente – Uno ritiene che se paga la multa ha diritto a stare nella zona ztl, ignorando il cartello di divieto di accesso; l’altro espone il permesso Settore 1, ma invece che parcheggiare in via Marzia deve sostare nel Settore 4. Non parliamo poi dei permessi con residenza fasulle, di persone che vivono da un’altra parte, ma hanno preso la residenza in ufficio o in un appartamento che possiedono qui. Tutto segnalato alla Polizia locale”.

In via Campo Battaglia da oltre un mese si trova montato un cantiere che toglie posti. “Hanno dovuto fare dei lavori con la gru alla Casa comunale di via Oberdan – dice un altro residente – ma ormai hanno finito e hanno lasciato le transenne. Già nella zona parcheggia chiunque in quanto ritiene che sia un’area di sosta libera in quanto non ci sono strisce disegnate, ma in realtà sarebbe riservata ai residenti e non ai commercianti o professionisti che hanno scoperto un’area senza pagamento, adesso anche questo?”.

Tre settimane fa un automobilista disattento ha colpito un paletto che delimita l’accesso a viale Indipendenza. Paletto caduto e rimosso dal Comune, con apposizione di un segnale stradale. Pochi giorni fa un altro automobilisti distratto ha colpito il palo che sostiene il cartello stradale con le indicazioni sull’area ad accesso limitato. Palo che adesso pende pericolosamente sulla strada in attesa di intervento.