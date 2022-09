INVIATO CITTADINO Nuova-Vecchia Monteluce. Piazza della Natività… parcheggio illecito e degrado

Nuova-Vecchia Monteluce. Piazza della Natività… parcheggio illecito e degrado. Uno stato di abbandono e di uso che è un abuso.

Se ne è parlato a lungo, ma poco o nulla è stato fatto per restituire slancio e dignità all’operazione Nuova Monteluce che sa ormai di vecchio, di fallimentare.

Ci pervengono ogni giorno sollecitazioni ad attirare l’attenzione dei lettori sulle tante cose che non vanno.

Si pensi ai frammenti di sassi e mattoni, indicati come “reperti storici” da non saccheggiare, generando una forma di umorismo involontario.

Si osservino lampioni sbilenchi, pavimentazioni in pietra sbriciolate, mattonelle scollate, ferri deteriorati. Un esempio lampante di vetustà giovanile, “sindrome progeroide”, suggerisce un amico medico.

Giunge ora una batteria di foto che documenta il vizio del parcheggio abusivo. Ci chiede la gentile lettrice: “Siamo sicuri che quelle grate metalliche siano in grado di reggere il peso delle vetture?”.

Ad altri l’onore e l’onere, la competenza e l’autorità per rispondere. Certo è che c’è del marcio in Danimarca. Nel senso della sciatteria dominante, dell’indifferenza immotivata, dei costi a carico della collettività, della mancanza di prospettive rassicuranti.

E, intanto, non me la prendo e metto la macchina dove mi fa comodo. Magari, anche se il Natale è di là da venire, in “Piazza della Natività”.