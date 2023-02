Posti occupati e multe ai residenti, la protesta dei cittadini: "MI è stato detto che se abitassi in campagna non avrei questi problemi"

È stato tolto il pilomat e la situazione è peggiorata, con ingressi di abusivi a tutte le ore e stalli di sosta occupati da chi non dovrebbe, considerando che le strisce gialle non si vedono più e nessuno capisce che si tratti di un’area riservata”.

“Quando chiami nel fine settimana per segnalare la sosta abusiva, la pattuglia è sempre impegnata nei punti più lontani del territorio comunale, eppure sabato notte e domenica mattina i vigili sono passati e hanno multato le auto dei residenti che erano fuori dalla strisce perché i posti occupati dagli abusivi”.

Sono solo alcune delle lamentele e delle segnalazioni fatte alla redazione dai residenti del settore 4 che si trovano l’area riservata, viale Indipendenza e via Campo Battaglia, sempre occupata dagli abusivi.

Qualcuno è particolarmente deluso per quanto accaduto il fine settimana passato e ha deciso di scrivere in redazione e all’assessore Luca Merli.

“Scrivo di domenica in quanto ho preso ben due multe davanti a casa mia nel giro di due giorni, io come anche altri residenti. Siamo, e scrivo al plurale, veramente stanchi di questa situazione - si legge nella missiva - Sono andato a parlare con un ufficiale della municipale e mi sono sentito rispondere: ‘Io vivo in campagna questi problemi non li ho’. Se le cose stanno così, almeno si comunicasse ai vigili di non infierire sulle macchine dei residenti che non trovano posto soprattutto perché vi sono alcuni che parcheggiano senza avere il permesso! Mi sento preso in giro come tanti alti cittadini che hanno scelto di vivere il centro. La città vive solo se vive il centro e il centro vive con i residenti”.

Un altro residente ricorda che all’assessore Merli e al comandante Caponi sono state fornite le targhe degli abusivi abitudinari: c’è il ristoratore che parcheggia vicino al locale senza alcun permesso nella piazzetta di Campo Battaglia, il collega, di un nuovo locale quasi stellato, che parcheggia l’auto in mezzo alla via per ore, senza permesso, chiudendo la strada al transito, l’avvocato con il permesso residenti, ma ha il domicilio nella villa in campagna, l’albergatore con il permesso disabili, quello che manda i clienti a parcheggiare un po’ ovunque fornendoli di copia del permesso o addirittura in altri settori, operai e muratori che parcheggiano con le auto e i furgoni senza autorizzazione, per ore, il gestore di un’enogastronomia che parcheggia tutti i pomeriggi, il gestore di una pizzeria che parcheggia senza autorizzazione, fino al residente che parcheggia la terza auto con il permesso fotocopiato.

“Il pilomat di viale Indipendenza è rotto da quasi tre anni. È stato deciso di toglierlo, nonostante la contrarietà dei residenti che sapevano che non avrebbero più avuto difesa dalla sosta selvaggia - racconta un residente – ci è stato detto più volte che montavano le telecamere, ma sembra che prima dell’anno prossimo, cioè il 2024, non si vedranno. Se poi faranno la scelta della ztl che alle 13 apre, il problema non si risolverà. Perché non rimuovere il pilomat dalla stradina attigua, ormai trasformata in parcheggio privato da alcuni residenti, spesso senza permesso, e riattivarlo sulla via principale?”.

Per non parlare della piazzetta di via Campo Battaglia, dove ormai i residenti non possono parcheggiare in quanto è diventata area di sosta gratuita per il primo che arriva.