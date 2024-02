"Guerra" ai paletti anti sosta: a Perugia continuano abbattimenti e sparizioni

Un paletto viene rimesso a posto e un altro sparisce. È il destino dei dissuasori di sosta o della segnaletica a Perugia. Non si fa in tempo a segnalare una mancanza che subito ne appare un’altra.

Avevamo segnalato l’abbattimento del segnale verticale dell’attraversamento pedonale ai Tre Archi e, prontamente, è stato ripristinato, spostandolo dal marciapiede all’aiuola interna, in modo da non essere più oggetto di manovre errate di incauti automobilisti.

Basta fare poche decine di metri, però, per imbattersi nella sparizione di uno dei paletti che ostacolano il transito ai mezzi nella parte alta di corso Cavour. Proprio al quadrivio sono stati posizionati da anni quattro paletti, una volta stabilita la pedonalizzazione dell’area. Paletti removibili in caso di necessità. Uno di quei paletti, però, è sparito, lasciando aperto un varco dove gli automobilisti già si sono gettati. In questi giorni è stato un via vai di turisti che seguendo il navigatore imboccano viale Indipendenza (ormai è prossima l’attivazione delle telecamere ztl) e scendono fino ai Tre Archi, trovandosi la strada sbarrata. Adesso che c’è un varco, però, proseguono dritti in corso Cavour. E a seguire anche qualche residente ha deciso di accorciare la strada per andare al lavoro o portare i figli a scuola, passando per il varco aperto.

Rimanendo in zona, davanti alla chiesa di Sant’Ercolano, da giorni sono al lavoro gli operai in diversi cantieri. L’altro ieri con un furgone è stato centrato abbattuto un paletto posto a salvaguardia del sagrato della chiesa. Gli operai sono scesi e hanno cementato il paletto, lasciando ampie e visibili tracce del misfatto.

Riposizionati, infine, i paletti a fianco della Porta di San Costanzo, abbattuti più di un mese fa in un incidente stradale.