Perugia, paletti scomparsi e permessi fotocopiati, così le auto si impossessano delle aree ztl

Paletti divelti e poi scomparsi, auto con permesso fotocopiato e cestini sradicati. Passeggiando per via Marconi, viale Indipendenza e corso Cavour si possono notare diversi segnali di degrado, abbandono e inciviltà.

Iniziamo con tre esempi in viale Indipendenza, proprio accanto alla chiesa di Sant’Ercolano. Da giorni giace spezzato e abbandonato in un’aiuola dei giardinetti, vicino alla fontana del tritone, un paletto che dovrebbe impedire l’accesso alle auto ai giardini. Mangiato dalla ruggine, è lentamente caduto nelle settimane scorso e buttato da una parte.

All’imbocco della via è saltato un paletto, dopo l’urto di un’auto. C’è un segnale che indica il pericolo e di fare attenzione. A breve nella zona dovrebbero partire i lavori per l’installazione delle telecamere ztl, con chiusura dell’area h24 e, probabilmente il paletto rifarà la sua comparsa.

Non è scomparsa, invece, la Yaris bianca, parcheggiata vicino a Sant’Ercolano da oltre un mese, con tanto di permesso fotocopiato. Si tratta della vettura di un residente che parcheggia le sue tre auto sulle strisce gialle: due con il permesso originale, con il bollo olografico, mentre la terza espone il permesso fotocopiato. Il regolamento di sosta prevede due permessi a famiglia, ma sul permesso si possono mettere più targa. Solo due, però, possono sostare nel settore autorizzato. Della cosa è stato informato il comando della Polizia locale e l’ufficio permessi, ma ancora nulla si muove.

Scendo per la via si arriva al crocevia dei Tre Archi, dove da un paio di giorni è sparito il paletto che chiude l’area alle auto e trasforma la via in pedonale.

Stesso destino ha subito uno dei tre paletti che chiudevano i giardinetti di via Marconi. Un’auto lo ha divelto prima di Natale, poi il paletto ha “camminato” per arrivare fino alla zona oltre le strisce blu davanti all’albergo. Poi è scomparso.

Come scomparsi sono i cestini in via Marconi. Una volta ce n’erano tre, adesso uno solo.