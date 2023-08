Auto sul marciapiede e pedoni costretti a camminare per strada a causa della sosta selvaggia

Via Cortonese 1, cioè il tratto che collega via Capitini con via Angeloni, marciapiede vietato ai pedoni causa sosta selvaggia. Riceviamo e pubblichiamo la protesta di cittadini, residenti e passanti, che segnalano come ogni giorno, a qualsiasi ora, il marciapiede sia occupato da auto e mezzi in sosta, impedendo il transito pedonale, a meno che non si decida di camminare sulla strada.

“Chiamo tutti i giorni i vigili urbani di Perugia, ma non risolvono il problema mai – ci racconta un cittadino - Qui prima o poi ci scappa il morto perché i pedoni non potendo accedere al marciapiede occupato dalle auto ,vanno in strada dove sfrecciano le auto”.