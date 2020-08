Senza pilomat da un anno e mezzo, i residenti di via Bontempi chiedono aiuto: "Assediati dalle auto"

Residenti sul piede di guerra in via Bontempi, dove da un anno e mezzo il pilomat è stato inghiottito dalla strada e non è più riemerso. Portandosi dietro il problema della sosta selvaggia e abusiva, soprattutto di notte.

“Via Bontempi è centralissima e per questo è ancora più presa di mira dalla sosta selvaggia dei non residenti con la mancanza del pilomat – scrive un residente protestando - Facciamo parte del settore 3, tra i più grandi e popolosi della città, ma anche il più ricercato dai non residenti in quanto il più centrale e comodo (piazza Piccinino, Porta Sole, via delle Prome, piazza Danti)”. I pochi posti esistenti, quindi, sono spesso occupati da macchine senza il permesso per parcheggiarci.

“Il pilomat rotto in via Bontempi era l’unica tutela che avevamo e ormai la situazione è diventata insostenibile – prosegue il residente – Abbiamo parlato con la segreteria del sindaco e sembrava non sapessero che il pilomat è rotto da un anno e mezzo”.

La zona, tra le altre cose, è tra quelle più interessate dagli episodi di vandalismo e maleducazione che si verificano la sera, nel fine settimana, “con un continuo traffico di ragazzi che molto spesso fanno confusione e vandalizzano porte e macchine, vista la mancanza di un sistema di video sorveglianza – prosegue il residente - Ogni volta che ho chiamato i vigili per denunciare le macchine in sosta selvaggia mi fanno capire che hanno cose più urgenti. Siamo veramente disperati”.

Per questo i residenti chiedono al Comune di intervenire e riparare il pilomat, in modo da poter contare su un’area chiusa dove parcheggiare, senza doversi trovare con auto senza permesso che sostano davanti a portoni di casa o garege, impedendo ai proprietari di entrare o uscire: “Vede? L’auto non ha il permesso da residente, ma occupa lo spazio antistante un garage oltre che occupare gran parte della via rendendo difficile il transito di altre macchine. Appena pochi metri dopo il pilomat che dovrebbe essere sollevato” conclude il cittadino che segnala il disagio di tantissimi come lui, residenti nella zona.