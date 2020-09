Sosta selvaggia in centro storico: il Comune toglie i pilomat, residenti preoccupati e arrabbiati

Il pilomat di via dei Priori è sparito, così come i dissuasori di piazza Ferri. Il pilomat di via Bonazzi è abbassato da tempo; mentre quello di via Bontempi è giù da quasi due anni. I due pilomat di viale Indipendenza, invece, sono rotti da un mese e mezzo, dopo che un gruppo di persone, nel pieno della notte, ci ha saltato sopra. In tutti i casi i residenti hanno chiesto, e chiedono, la riparazione del pilomat e che i dissuasori tornino in funzione. Perché? Perché senza pilomat le aree riservate ai residenti vengono occupate, quotidianamente e per lungo tempo, da auto senza permesso (neanche di altri settori, proprio senza alcuna autorizzazione).

Da Palazzo dei Priori, però, arrivano voci che non sono piaciute ai residenti. Sarebbe intenzione del Comune, infatti, non procedere alla riparazione dei pilomat e provvedere alla loro rimozione. E per la sosta? Verrebbero montati dei pannelli di avviso: area riservata, sosta vietata. Nel migliore dei casi verrebbero posizionate le telecamere della ztl per fare le multe.

Un progetto destinato a fallire, basterebbe vedere cosa accade in via Campo Battaglia, dove le telecamere sono rimaste, ma senza controlli la piazzetta è sempre occupata da decine di auto senza permesso, con i residenti che non trovano mai posto. Per non prendere la multa, poi, gli automobilisti si sono fatti furbi (le informazioni girano veloce e quando si viene a scoprire che esiste un luogo dove sostare gratis per giorni, si forma la fila) ed entrano nell’area da via Guerriera, contromano, ma senza telecamere e multa.

I residenti di viale Indipendenza, settore 4, protestano: “Senza pilomat da un mese e mezzo abbiamo assistito a parcheggi di tutti i tipi: camper, motociclette, auto senza permesso – dice un residente – Qualcuno con fare arrogante ha alzato le spalle alle nostre rimostranze. Ogni giorno ci sono auto in sosta illegittima e se chiamiamo i vigili arrivano le multe anche alle auto dei residenti parcheggiate fuori dalla strisce: ma se i posti sono occupati dagli abusivi dove la dobbiamo mettere?”.

Un altro residente, disposto a tassarsi pur di riavere il pilomat se fosse solo una questione di soldi, dice: “Togliere il pilomat sarebbe una scelta scellerata. Già lo spostamento delle telecamere ztl in via Baglioni ha portato ad un incremento di auto in transito da far spavento. Se tolgono il dissuasore qui non parcheggiamo più”.

È già successo, basta parlare con i residenti di via Bontempi. Da quando non c’è il pilomat e con gli orari della ztl, è un continuo via vai di auto senza permesso e di sosta illegittima e selvaggia.

I residenti un ricetta ce l’hanno e la propongono da tempo: controllo dei permessi (tanti abusivi, con finte residenze), pilomat attivi, ztl riportata a Largo Cacciatori delle Alpi, e orari più restrittivi.

