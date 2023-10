La Fiera dei Morti "sfratta" le auto dei tifosi per la partita del Grifo di lunedì sera

La Fiera dei Morti sfratta le auto dei tifosi. In occasione dell’incontro di calcio di lunedì 30 ottobre delle ore 20.45, solo i primi due anelli esterni di piazzale Umbria Jazz potranno essere utilizzati per la sosta.

Il resto del parcheggio è a disposizione degli operatori della Fiera dei Morti.

Queste le altre indicazioni per la viabilità:

Per disciplinare la circolazione nell’area è stata emessa apposita ordinanza (n. 1967 del 24 ottobre) che prevede tra l’altro:

-dal 30 ottobre al 5 novembre divieto di transito e divieto di sosta permanente con rimozione in piazzale Umbria Jazz (area parcheggio “Porta Nova”)

-dal 31 ottobre al 5 novembre 2023: divieto di transito e divieto di sosta permanente con rimozione per tutte le categorie di veicoli in viale Giuseppe Meazza, nel tratto compreso fra viale Pietro Conti e l’accesso all’area di parcheggio laterale al “Pala Barton”;

-dal 31 ottobre al 5 novembre senso unico di marcia nelle seguenti vie: ? viale Tazio Nuvolari - da viale Pietro Conti a viale Giuseppe Meazza, secondo questo senso di marcia; ? viale dell’Ingegneria - dall’intersezione con viale del Percorso Verde a strada Santa Lucia, secondo questo senso di marcia; ? viale del Percorso Verde - da viale dell’Ingegneria a viale Pietro Conti, secondo questo senso di marcia; ? strada Ferro di Cavallo – S. Lucia - da viale Pietro Conti a via Cairoli, secondo questo senso di marcia; ? via Cairoli - da strada Ferro di Cavallo – Santa Lucia a via Tempo Libero, secondo questo senso di marcia; ? Area pista ciclabile – secondo il senso di marcia Cortonese – strada Ferro di Cavallo - Santa Lucia – Cortonese; ? via F. d’Attoma, nel tratto compreso fra l’area di calma della Curva Nord e viale Pietro Conti, secondo questo senso di marcia.

-dal 31 ottobre al 5 novembre divieto di fermata in alcuni tratti di via dell’Ingegneria, viale Tazio Nuvolari, via Montemalbe, strada Santa Lucia, via del Tabacchificio, viale del Percorso Verde, via Giuseppe Meazza;

-dal 31 ottobre al 5 novembre: è consentita la sosta con istituzione di aree di parcheggio in: viale Tazio Nuvolari (lato sinistro); viale dell’Ingegneria - da viale del Percorso Verde a viale Giuseppe Meazza (lato sinistro); via del Percorso Verde (lato sinistro); viale Perari (corsia esterna di entrambi i sensi di marcia);

-dal 31 ottobre al 5 novembre sono istituite le seguenti direzioni obbligatorie: direzione diritta per i veicoli che percorrono viale Pietro Conti provenienti da via Centova e da via Cortonese all’altezza di piazzale Guido Mazzetti; direzione diritta per i veicoli che percorrono viale dell’Ingegneria all’altezza di via Giuseppe Meazza – direzione str. S. Lucia; direzione a sinistra per i veicoli che percorrono viale dell’Ingegneria, all’intersezione con str. S. Lucia verso l’abitato di S. Lucia, con deroga per i veicoli dei residenti nel tratto Str. S. Lucia – Via del Tabacchificio; direzione a destra per i veicoli che percorrono str. S. Lucia provenienti da via Montemalbe verso l’abitato di S. Lucia. direzione a destra per i veicoli che percorrono via G. Meazza, all’intersezione con viale dell’Ingegneria;

dal 31 ottobre al 5 novembre divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in piazzale Guido Mazzetti (riservato operatori) e sull’area di parcheggio compresa fra via Meazza e il “Pala Barton” (riservata pubblico interesse).