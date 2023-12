Sorsi di cultura, al via il progetto de Le donne del Vino Umbria

Venerdì 15 Dicembre 2023 si inaugura il progetto “Sorsi di Cultura” ideato dalle Donne del Vino Umbria, associazione nazionale che vanta nell’attuale delegazione umbra, presieduta da Chiara Comparozzi, circa 35 socie tra produttrici, sommelier, ristoratrici e divulgatrici enogastronomiche del nostro territorio. A dare il via a questo palinsesto di appuntamenti, la presentazione del romanzo “Respiro Oltre” e l’incontro con l’autrice Cinzia de Marzo presso la Cantina e Azienda Agricola La Fonte di Bevagna, venerdì 15 dicembre alle ore 18. L’idea è quella di rendere le cantine luoghi di cultura, non solo enologica, ma a più ampio respiro, dando spazio a giovani artiste, ma anche ad artiste già affermate in vari ambiti, non solo umbre ma anche internazionali, per promuoversi, raccontarsi o semplicemente incontrare il pubblico, sorseggiando i vini della cantina ospitante e scoprendo i micro territori umbri in cui queste spesso si trovano. “Ogni sorso di vino è un concentrato di emozioni, di intuizione, di bellezza, di identità territoriale, di creatività, è una forma d’arte intrinseca di messaggi e valori – afferma Chiara Comparozzi - Attraverso Sorsi di Cultura vogliamo dare voce a quel legàme innato tra forme d’arte e di culture, con un punto di vista al femminile, per valorizzare il ruolo delle donne nel divulgare “arte, bellezza e cultura”. L’Umbria è naturalmente espressione di questo connubio ed è proprio dalla nostra regione che siamo state ispirate a dare vita a questo progetto, che ci auspichiamo possa dare voce a tante donne che promuovono l’arte e la cultura”.