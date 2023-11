Romizi e Tuteri visitano le scuole di Lacugnano e Cenerente: adeguamento sismico ed energetico in corso

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi e il vice sindaco Gianluca Tuteri questa mattina, lunedì 27 novembre, hanno verificato la situazione dei lavori nelle scuole di Lacugnano e Cenerente. La dirigente dell’U.O. Edilizia Scolastica Monia Benincasa, i tecnici e i responsabili delle imprese hanno accompagnato Romizi e Tuteri a visitare gli interventi che interessano la primaria Nicholas Green di Lacugnano e il complesso scolastico di Cenerente formato dalla primaria “Trancanelli” e dall’infanzia “Lo scoiattolo rosso”.

L’opera di Lacugnano riguarda l’adeguamento sismico della struttura, con un costo di 495mila euro, finanziato con fondi Fsc. Si sono concluse le opere di rinforzo esterno delle pareti con intonaco armato e della copertura. Dopo aver completato il rinforzo delle murature interne, sono in fase di realizzazione i lavori per il rinforzo dei solai e le opere accessorie. Questo intervento, che dovrebbe terminare entro la fine del 2023 salvo imprevisti, ha permesso anche di rinnovare completamente i servizi igienici.

Il lavoro per Cenerente consiste nell’adeguamento sismico strutturale dell’edificio e nell’efficientamento energetico dello stesso, con un miglioramento di tre classi energetiche. L’intervento, che ha un costo di 1,1 milioni di euro, è finanziato dal pnrr e dal fondo opere indifferibili. I lavori, che si concluderanno nell’estate del 2024 per consentire la ripartenza delle scuole a settembre per il nuovo anno scolastico, comprendono anche la riqualificazione totale dell’impianto elettrico e la nuova illuminazione. Qui, a tre settimane dall’inizio del cantiere, sono state effettuate gran parte delle demolizioni e preparati gli scavi per l’intervento.