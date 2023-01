"Porta un sorriso ai bimbi di Gerico", i numeri vincenti della lotteria dell'associazione Santo Sepolcro

Sono stati estratti, presso l'hotel Los Angeles di Santa Maria degli Angeli, alla presenza del delegato del sindaco di Assisi Maria Martini degli Esposti e di padre Giuseppe Battistelli, ofm, presidente dell'associazione Santo Sepolcro Foligno ets, i biglietti vincenti della lotteria realizzata dai bambini Francesco e Chiara Alunno, con la partecipazione dei soci, benefattori e simpatizzanti.

NUMERI VINCENTI - ELENCO PREMI

339 - Buono Omaggio per una persona, non nominativo, per un viaggio in Terra Santa, organizzato dall’ Associazione Santo Sepolcro Foligno ets ( Valido fino al Dicembre 2024 );

945 - Televisore 32 pollici;

1244 - Quadro a olio dell’artista Giovanna Gubbiotti;

639 - Pernottamento per una notte (commutabile in cena ) per due persone presso Hotel Los Angeles;

170 - Madonna con bambino – Ceramica di Gualdo Tadino;

287 - Sciarpa Cashmere 100%;

1225 - Lattina Olio Evo – 5 litri;

436 - Croce d’ argento del decennale dell’Associazione;

151 - Fornetto elettrico;

1341 - Borsone da viaggio;

207 - Zaino;

192 - Servizio da caffè;

1377 - Cestino prodotti tipici umbri;

I338 - Confezione di Nardo e Mirra;

877 - Piatto decorato;

I premi vanno ritirati entro tre mesi dall’estrazione presso l'hotel Los Angeles, in via Los Angeles 77/a, Santa Maria degli Angeli (Assisi ).

In un clima natalizio e festoso, padre Giuseppe ha ringraziato tutti partecipanti e i benefattori, che in modo diverso hanno sostenuto l’associazione e contribuito alla divulgazione della lotteria, inoltre ha comunicato che entro il mese di febbraio verrà presentato il programma dell’anno in corso presso il monastero francescano "Casa Laudato Sii" delle suore Angeline, in Santa Maria degli Angeli.

RECAPITI – Segreteria - 393.9715743 E mail: associazione@santosepolcrofolignoets.it - www.santosepolcrofolignoets.it