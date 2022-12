Solidarietà per la Terra Santa, torna la Lotteria natalizia dell’associazione Santo Sepolcro Foligno

Nel tempo natalizio torna anche quest’announ'altra iniziativa solidale promossa dall'Associazione Santo Sepolcro Foligno, da sempre attenta a promuovere l’amore e la conoscenza per i luoghi santi della Palestina. Si tratta della Lotteria di Terra Santa, che prevede splendidi premi e ha come scopo benefico la raccolta fondi per sostenere varie realtà benefiche.

Il direttore della Terra Santa School di Gerico, p. Mario Hadchiti, chiede infatti un aiuto per il restauro del campo dove si svolgono le attività all’aperto e per la realizzazione di un grande tendone. P. Mario, francescano di origine libanese dirige dal 2013 la scuola appartenente alla Custodia di Terra Santa.

La Terra Santa School di Gerico

La scuola cristiana di Gerico è frequentata da più di 900 allievi (cristiani e musulmani) presenti all’asilo, alle elementari, alle medie e al liceo, che vivono in un ambiente accogliente, sereno, con una formazione ad alto livello.

P. Mario ha dato a questa scuola un’impronta basata sull’ ordine, sulla disciplina e sulla bellezza e ha ricevuto da tutti coloro che frequentano la scuola molto rispetto. Un rispetto verso l’abito francescano che porta, verso i cristiani che sono una piccola minoranza e rispetto reciproco tra gli individui. Ha fatto molto fatica all’inizio, ma con molta pazienza è riuscito a trovare le parole adeguate al contesto, un comportamento accogliente e generoso che ha permesso di far dialogare i ragazzi, i professori, i genitori e le varie realtà sociali di Gerico.

L’organizzazione della scuola, la collaborazione tra gli insegnanti (cristiani e musulmani), l’insegnamento delle lingua italiana, inglese e soprattutto ebraica che ha educato al dialogo e alla pace, l’inserimento di assistenti sociali che ha contribuito a ridurre i conflitti, ed altri particolari insegnamenti come l’ informatica, a partire dalle medie e dell’ arte, attraverso i vari laboratori, hanno permesso alla scuola di diventare un punto di riferimento in Palestina.

In primavera e nei mesi estivi la temperatura che si raggiunge a Gerico oscilla tra i 40 e i 50 gradi, per cui molte attività che si potrebbero svolgere all’aperto, presso la scuola, non si possono realizzare. Per questo P .Mario ci ha chiesto di sostenerlo economicamente per riqualificare uno spazio adiacente alla scuola e costruire un grande tendone, con relative attrezzature, per proteggere dal sole che scotta gli allievi e gli insegnanti.

A seguito di questo appello l’Associazione Santo Sepolcro Foligno ets, che sostiene la scuola da oltre 10 anni, ha organizzato la lotteria a premi “Porta un sorriso ai bambini di Gerico” che si rivolge non solo ai soci presenti in Umbria e in altre regioni d’ Italia, ma anche ai sostenitori e benefattori.

P. Giuseppe Battistelli, ofm, Presidente dell’Associazione, ci invita ad avere un cuore tenero e generoso “Dopo la pandemia che ha creato grandi problemi in tutto il mondo, ma soprattutto in città povere come Gerico, c’è bisogno non solo di tornare alla piena normalità, ma di dare agli allievi della scuola un futuro migliore, pieno di speranza, quindi abbiamo bisogno del vostro prezioso aiuto”.

I premi della lotteria “Porta un sorriso ai bambini di Gerico”

I premi messi in palio da generosi sponsor sono 15 e vale la pena di ricordare che il primo prevede un buono omaggio per una persona, non nominativo, per un viaggio in Terra Santa organizzato dall’ Associazione Santo Sepolcro Foligno ets valido fino a dicembre 2024.

L'estrazione è prevista il 7 gennaio 2023, ore 16,30, presso Hotel Los Angeles, alla presenza di un pubblico ufficiale. I biglietti possono essere ritirati presso i soci, oppure acquistati a distanza utilizzando i seguenti recapiti:

E mail: associazione@santosepolcrofolignoets.it

Segreteria: Cell. 340.8511762 – 335.5247871- 393.9715743

Sito: www.santosepolcrofolignoets.it

I numeri dei biglietti estratti verranno pubblicati sul sito dell’Associazione e sui principali giornali locali, inoltre, i premi dovranno essere ritirati entro tre mesi dall’estrazione.