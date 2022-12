Solidarietà e prevenzione: si accende il Natale benefico di ANT Umbria

Con l'intento di raccogliere fondi a sostegno dell’assistenza medico-specialistica domiciliare e dei progetti di prevenzione oncologica gratuita sul territorio, torna anche quest'anno, in occasione del Natale, la XII edizione del Paniere delle Eccellenze, l’iniziativa solidale che Fondazione ANT Italia ONLUS organizza in Umbria. Il Paniere delle Eccellenze ha raccolto quest’anno la solidarietà di oltre 90 aziende della regione che hanno donato i propri prodotti per realizzare tante ceste solidali ricche di eccellenze enogastronomiche e di oggettistica.

L’iniziativa del Paniere delle Eccellenze gode del Patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Perugia e della collaborazione di altri 8 partner che hanno messo a disposizione di ANT i propri servizi.

Molto più di un cesto natalizio

In questa edizione del Paniere sono stati raccolti oltre 6.000 prodotti che, grazie all’impegno e alla creatività del gruppo di volontari di Perugia, si trasformeranno in 1600 confezioni di diversi formati, offerti con una donazione minima alle postazioni ANT. Tante le proposte ANT: borsette, panieri, vassoi, ma anche scatole regalo, pandori e panettoni sospesi - per condividere la solidarietà anche con le persone in difficoltà - ma con un unico fine, garantire sostegno ai progetti di prevenzione oncologica gratuita e all’assistenza medico-specialistica domiciliare che ANT realizza in Umbria nei comuni di Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno.

I doni solidali sono già disponibili presso da Cuore a Cuore - Charity Point di Via dei Filosofi 74 e presso la sede di via Birago 48-52 sempre a Perugia.

Special guest al Centro Commerciale Quasar Village

Dal 7 al 22 dicembre inoltre il Paniere delle Eccellenze ANT sarà presente all’interno del Quasar Village di Corciano. Proprio in questi giorni farà tappa in Umbria, presso il Quasar Village, il Bus della Prevenzione ANT. Nei giorni del 14 e 15 dicembre verranno offerte alla cittadinanza 48 visite gratuite per la prevenzione del melanoma. Le visite, fino a esaurimento posti, sono prenotabili presso il banchetto ANT del Quasar Village a partire dal 7 dicembre.

I doni solidali ANT possono prenotati al 342 7662550 oppure scelti anche su: https://ant.it/store/umbria/