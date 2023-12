Solidarietà, dal Roma club "Alessio Felicino" un regalo di mille euro per la comunità di Capodarco

Un Natale di beneficenza è quanto è riuscito a fare ancora una volta il Roma Club Perugia Alessio Felicino. In occasione della cena degli auguri, organizzata alla presenza di Sebino Nela e Michele Nappi, terzini della stagione dello scudetto ‘82-’83, il cvlub è riuscito a raccogliere più di mille euro grazie alla massiccia presenza (circa 150 persone) e alla generosità degli iscritti. La somma sarà donata nei prossimi giorni alla “Comunità di Capodarco di Perugia Onlus”.

Si tratta dell’ennesima donazione ad associazioni sociali che il club riesce a fare dal momento della sua nascita. La mission, infatti, accanto alla passione per la Roma, vede come obiettivo fondante la beneficenza in ricordo di Alessio Felicino, amico e tifoso prematuramente scomparso, da cui il club prende il nome.

Un grazie per la partecipazione è stato espresso dal presidente William Valente: “Come sempre l’unione fa la forza e a coronamento di una serata magnifica, a cui hanno partecipato intere famiglie, siamo felici di aver raccolto più di 1000 euro che doneremo all’associazione “Comunità di Capodarco di Perugia Onlus” che gestisce strutture di accoglienza per persone con disabilità fisica e psichica e per persone svantaggiate”