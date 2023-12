Qualità della vita, la classifica 2023 del Sole24Ore: la provincia di Perugia perde posizioni

Nuova classifica della qualità della vita. Nell'indagine 2023 del Sole24Ore sulle province italiane Perugia e Terni perdono posizioni.

Perugia perde otto posizioni e si colloca al 49esimo posto in Italia. Stessa sorte per Terni che scende al 62esimo posto.

Sul piano nazionale la "migliore" provincia per qualità della vita è Udine. Secondo posto per Bologna e terzo per Trento.



Per quanto riguarda Perugia migliorano l'indicatore "ricchezza e consumi" (+11 posizioni) e l'indicatore "ambiente e servizi" (+1). In calo "affari e lavoro" (-7), "giustizia e sicurezza" (-6), "demografia e società" (-13) e "cultura e tempo libero" (-15).