Decorato dal maestro Giuman il "libro delle firme" della Società di Mutuo Soccorso

La Società Generale di Mutuo Soccorso fra gli Artisti e gli Operai di Perugia ha il suo "libro delle firme" per gli ospiti e i visitatori. Un volume di pregio, realizzato dal maestro Giuliano Giuman.

"Tempo fa ci dicemmo che la nostra Società aveva bisogno di un 'Libro delle firme' dove raccogliere quelle dei nostri visitatori e che avrebbe dovuto essere un bel volume da conservare - si legge in una nota dell'associazione - Una volta con in mano il bel volume rilegato in pelle dalla Cooperativa Sociale Re. Leg. Art. di via Fiorenzo di Lorenzo abbiamo pensato che per continuare la storia del nostro codice miniato e di altri nostri volumi miniati sarebbe stato bello che nella prima pagina ci fosse stato un disegno di Giuman".

E il maestro non si è tirato indietro, accettando subito l'invito a decorare quel libro, impreziosendolo con la sua arte.

"Oggi Giuliano ci ha riportato il libro: una vera e propria opera d’arte: inizia con un disegno ed un segno che invita ad andare a firmare, seguita con un segnalibro giallo (il colore di Giuman) per finire con un altro disegno nell’ultima pagina" prosegue la nota.

Non è un regalo, ma un dono, perché "donare è un atto del comunicare - non a caso si dice avere il dono della parola - e Giuliano ci ha comunicato che la nostra storia è una storia che continua e anche oggi merita di essere raccontata e praticata; anche disegnata, come ha potuto verificare ogni persona entrata nella nostra sede. Noi di questa storia non ci sentiamo i custodi, ma donne e uomini che la vivono consapevoli dei valori che la rappresentano. Una storia che fa parte di quella della nostra città" conclude la nota della Società Generale di Mutuo Soccorso fra gli Artisti e gli Operai di Perugia.