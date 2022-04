INVIATO CITTADINO Via Ripa di Meana: i lavori non partono

Via Ripa di Meana. È peggio di come sembrava a una prima occhiata. Questo afferma qualcuno dopo una ulteriore ricognizione di cui forniamo prove fotografiche.

Niente panico! Gesso e… sangue freddo! Ma viene definita seriamente preoccupante la situazione venutasi a creare dopo le notevoli precipitazioni delle settimane scorse.

Avevamo evidenziato il grosso smottamento a valle del Cortone dove la pressione esercitata dal complesso monumentale di San Domenico, insieme a quella dei condominii soprastanti, aveva prodotto uno scivolamento del terreno imbibito dalle abbondanti piogge primaverili.

Più grave viene giudicata la situazione sulla destra della zona critica in smottamento come in via Faustina e adiacenti. Basta tenere conto dei rotolamenti sulla scarpata di imponenti apparati radicali appartenenti alle specie tagliate.

Oltre alle radici, sono scivolati a valle detriti come mattoni, pietre, frammenti edilizi semplicemente appoggiati sul terreno subito sotto gli edifici. Si trattava di materiali non adeguatamente murati, ma appoggiati lì a cortina in modo approssimativo. Più che “reggere”, facevano finta. Nel senso che la loro efficienza costituiva una pia illusione. Un voler credere. Che ha funzionato fin tanto che la vegetazione (ora rimossa) occultava il reale stato dell’arte dal punto di vista statico.

Il fatto è che questi detriti incoerenti, vistisi sottratto terreno di appoggio, sono caduti a valle come fiocchi di neve. Lasciando scoperti e spesso “vuoti” dei muri di sostegno che chiamare artigianali è già troppo. Insomma: vistose cavità che dovrebbero sorreggere e che invece sono di per sé in predicato di caduta.

C’è peraltro da osservare che questi palazzi sono proprio sull’orlo del precipizio e dunque la loro sicurezza risulta assai più precaria.

D’altronde, tutta la zona è vacillante. Si salva il grosso muro di contrasto dove è oggi una fiorente colonia di piccioni. Ma anche qui, andando verso il cosiddetto “palazzo della vergogna” ad uso sanitario, c’è un cedimento nel muro, esattamente in quello che dovrebbe figurare come contrafforte di sostegno.

Da qualche anno giace, a livello del marciapiedi, un’opera provvisionale “provvisoria”. Come spesso accade, anche in questo caso, il provvisorio è divenuto permanente ed appartiene ormai al paesaggio urbano. Tanto che i rari pedoni ci passano dentro con nonchalance, nella convinzione illusoria di esserne protetti. Ma basta alzare un po’ gli occhi per verificare come a rustica protezione siano state infilate delle travi metalliche tamponate alla meglio con tavolame. Insomma: definire quest’opera come una messa in sicurezza è un’illusione. Lasciano da parte ogni considerazione di carattere estetico.

Assemblee di quartiere infuocate e… deludenti. Ecco perché la preoccupazione dei residenti in quella zona periclitante sale alle stelle e stimola la nascita di comitati. Non è un caso che fosse stata indetta un’assemblea popolare di quartiere (mercoledì 13 scorso) proprio nella sede del Circolo del Tempobono di via del Cortone. Residenti vs assessore Otello Numerini. Pare che non si sia cavato il ragno da un buco.

Sta di fatto che la situazione si palesa in modo sempre più preoccupato e preoccupante. I tempi dell’intervento – per cui esiste idoneo stanziamento – si prevedono lunghi. Biblici, addirittura. I residenti sono in ansia perché la previsione pare debba eccedere la durata di un intero biennio. Decisamente troppo per una situazione che richiede interventi di necessità e urgenza. Urgenza significa, appunto, fare le cose in fretta. E non pare questa la mossa acconcia. Se è vero che il cantiere è aperto da oltre un mese. Ma, a quanto è dato finora di vedere, non si muove foglia.