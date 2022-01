Si lavora allo smontaggio dell'alberone dei record in piazza IV Novembre. Operazioni concluse in giornata

Piazza IV Novembre. Si smobilita (un po’ in ritardo) l’alberone dei record. Al lavoro da ieri alcuni operai con due mezzi dotati di cestello telescopico.

Erano impegnati quattro operai della ditta ETABETA di Reggio Emilia, dipendenti del titolare Alex Vaccari che ha fornito il manufatto e la mano d’opera.

L’alberone scheletrico-tecnologico è rimasto un po’ più del previsto, ma senza far danno a nessuno. Communis opinio che la struttura sia stata brutta di giorno e bella di notte, per effetto di un’illuminazione molto azzeccata. Anche se non è mancato chi abbia rilevato che, per ottenere l’effetto scenografico, la piazza sia stata tenuta troppo in ombra.

Comunque siamo certi che, anche stavolta, i perugini del “sì… ma” troveranno modo di denigrare l’albero dell’anno prossimo, celebrando l’attuale. È comune sentire: “Quello dell’anno scorso era migliore”.

Una cosa è certa: primato dopo primato, l’anno prossimo si dovrà superare – anche se di poco – il record di 18 metri stabilito dall’attuale. Tanto per dire qualcosa.