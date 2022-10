Perugia, se ne va un pezzo di storia: smantellata l'edicola di via dei Filosofi

Un’altra edicola lascia uno spazio vuoto in città. È stata rimossa l’edicola di via dei Filosofi, smantellata pezzo su pezzo in una mattinata.

L’associazione “Filosofi...Amo” ha voluto ricordare questo “giorno triste per via dei Filosofi”.

“Se ne va un pezzo di storia di via dei Filosofi, l’edicola di Giovanna Bottoloni, chiusa da circa tre anni per motivi di salute, non ha trovato un valido acquirente per cui si è dovuto procedere al suo smantellamento – si legge nel post - Giovanna è stata, ed è, un personaggio di via dei Filosofi avendo gestito l’edicola per quasi trenta anni. Questa è la notizia dell’edicola, ma nei prossimi giorni racconteremo meglio Giovanna e quello che ha significato per il quartiere. Intanto grazie Giovanna”.

Il tempo di rimuovere l'edicola e subito l'area è stata presa d'assalto dalle auto per la sosta selvaggia, come denuncia Fiab Pedala Perugia, segnalando la cosa all'amministrazione comunale.