Riprese di Sky in Valnerina: “Il miglior Chef d'Italia” arriva in Umbria

E' stata girata in questi giorni a Ferentillo la puntata del programma “Il miglior chef d'Italia”, condotta dallo chef Simone Falcini, che andrà in onda a Dicembre sul canale 913 di Sky. Protagonista principale lo chef Umberto Trotti de “l'Osteria del Trap” che, approdato alle semifinali del concorso (30 chef rimasti in tutta Italia), ha accolto i giudici presso il suo ristorante dove ha preparato il piatto con cui gareggerà per provare ad accedere alla finale.

Chef Umberto, sempre impegnato per promuovere la cultura culinaria della Valnerina, ha gareggiato come sempre con piatti realizzati con prodotti tipici a chilometro zero. “Il mio obiettivo non è solo vincere la gara – dice chef Umberto - ma anche far conoscere a tutta Italia le eccellenze gastronomiche di Ferentillo e della Valnerina, e per questo ho utilizzato esclusivamente prodotti a Km 0 del mio territorio. Spero che ai giudici sia piaciuto il mio piatto mentre del mio amatissimo territorio so già che sono rimasti meravigliati”.

In tv non andrà solo Chef Umberto, infatti la troupe ha girato molte riprese sui panorami della Valnerina e di Ferentillo per una promozione a tutto tondo del bellissimo territorio della valle del fiume Nera. Ora non ci resta che attendere dicembre per l'inizio della trasmissione, ma per sapere chi andrà in finale bisognerà seguire tutte le puntate, perché solo all'ultima verranno resi noti i risultati di tutti i ristoranti in gara e chi andrà alla finalissima.