Ricostruzione post sisma, Eni in campo per la basilica di San Benedetto a Norcia

L'Eni scende in campo per la ricostruzione della basilica di Norcia con la manifestazione di interesse nella sponsorizzazione tecnica.

Lo rendo noto il Ministero dei beni culturali ricordando che questo progetto prevede la realizzazione, a cura e spese dello sponsor, di uno o più lotti funzionali dell’intervento individuati già in fase di progettazione e l’assistenza al MiBACT nelle attività di project management dell’intero intervento.

"Una buona notizia che ci fa iniziare bene la settimana e che arriva in un momento particolare in cui la Comunità ha bisogno di notizie positive e che lasciano ben sperare per il futuro - ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno - Nel frattempo si sta concludendo la parte amministrativa per l'affidamento dell'incarico di progettazione e crediamo fermamente che il 2021 possa essere l'anno della svolta per la nostra Basilica".

Prosegue, intanto, lo svuotamento delle macerie all'interno della navata centrale e della cripta che dovrebbe ultimarsi nel giro di qualche giorno.