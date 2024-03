Sisma 2016, dal Commissario 260mila euro per la chiesa di Colombella

Il commissario straordinario al sisma 2016 Guido Castelli ha emanato un decreto che prevede il trasferimento all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria di 260.400 mila euro, pari al 60% del contributo concesso, destinati a lavori per il rafforzamento della chiesa di Santa Maria Annunziata di Colombella.

Il soggetto attuatore dell’intervento è la Diocesi di Perugia – Città della Pieve che, per questo intervento, ha a disposizione complessivamente 434 mila euro.

Il commissario al sisma 2016 Guido Castelli ha dichiarato: “Prosegue il cambio di passo che abbiamo impresso negli ultimi mesi. Oltre agli interventi per la ricostruzione pubblica e privata, di particolare importanza sono quelli relativi agli edifici di culto. Le nostre chiese, oltre a racchiudere un valore storico e artistico, hanno una grande valenza spirituale, aggregativa e sociale. Restituirle alle comunità dei nostri borghi significa anche ricreare un clima di ritrovata normalità. Il lavoro che stiamo compiendo è reso possibile dalla costante collaborazione con la Presidente Donatella Tesei e dell’Usr, guidato dal Direttore Stefano Nodessi. Il clima di squadra che si è generato consente di migliorare e rendere più efficace tutto il processo legato alla macchina della ricostruzione, con l’obiettivo di accelerare sempre più l’andatura dei lavori”.