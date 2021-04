Sir Safety Perugia in lutto, è morta la madre di Gino Sirci

Sir Safety Perugia in lutto. La società annuncia con un post su Facebook la morte della madre del presidente Gino Sirci. "Tutta la Sir Safety Conad Perugia stringe in un grande abbraccio il Presidente Gino Sirci per la scomparsa dell’amata mamma Irene. Un grande abbraccio Pres, ti siamo vicini", scrive la Sir Safety.

Clara Pastorelli, assessore allo sport del Comune di Perugia, commenta il post per esprimere "sentite condoglianze dall’ammirazione comunale di Perugia".