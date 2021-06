Il sindaco Romizi riceve in Comune i radioamatori della sezione perugina di Cisar

Il Primo Cittadino si è mostrato interessato alle attività dei radioamatori di Perugia e non è escluso che in futuro possano nascere delle collaborazioni tra Comune e associazione

A Perugia c'è un gruppo di radioamatori che di una passione ha fatto anche un servizio. Si tratta del gruppo Cisar (Centro Italiano Sperimentazioni) sezione di Perugia, con sede presso l'istituto scolastico IPC Pascal a Madonna Alta. Nei giorni scorsi una delegazione del sodalizio rappresentata dal Presidente Francesco Marozzi e il Vicepresidente Paolo Ambrosi ha incontrato il Sindaco di Perugia Andrea Romizi presso la sede comunale. I delegati hanno così potuto illustrare e presentare al primo cittadino le finalità e gli obiettivi dell'Associazione. Il Sindaco si è mostrato molto interessato alle attività di Cisar Perugia, assicurando che sarà presente in almeno uno degli eventi organizzati dall'associazione nel corso dell'anno.

Uno degli eventi più importanti a cui la sezione di Perugia partecipa ogni anno è il Filed Day, manifestazione mondiale in cui si installa una vera e propria postazione da campo senza alimentazione elettrica, solo con batterie o generatori autonomi. Una sorta di grande addestramento, che mette in competizione i radioamatori di tutto il mondo ed è un vero e proprio allenamento per le gestione di emergenze radio. Si tratta di addestramenti utili anche alla formazione di operatori che possono confluire nella Protezione Civile.

L'incontro con il Primo Cittadino di Perugia, come riferiscono i rappresentanti dell'Associazione, è stato cordiale e molto costruttivo, e si è potuto già iniziare a ragionare su ipotesi di future collaborazioni con l'istituzione comunale. All'incontro era presente anche il consigliere comunale, con incarico alla viabilità, Michele Cesaro.

Tutte le info sulle attività dei radioamatori dei radioamatori di Cisar Perugia sono disponibili sul sito www.cisarperugia.it. Per contatti diretti segreteria@cisarperugia.it