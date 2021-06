Sindaci dell'Umbria in piazza, protestano con le Poste: "Riaprire tutti gli uffici a pieno regime"

I sindaci dell'Umbria pronti a scendere in piazza mercoledì prossimo (23 giugno). È fissato per le ore 10.30 il presidio di protesta civile e pacifica organizzata dall'Anci regionale in Piazza Matteotti a Perugia dove i primi cittadini, muniti di fascia tricolore, ribadiranno la loro richiesta di riapertura a pieno regime di tutti gli uffici postali dell’Umbria e il prolungamento degli orari “quale unica via - afferma il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini - per evitare le lunghe code fuori dagli uffici, con evidenti disagi per le persone, per gli utenti”.