Anci Umbria in rappresentanza di tutti i sindaci della regione in udienza da papa Francesco

Una delegazione dell'Anci composta da 118 sindaci provenienti da tutta Italia è stata ricevuta da papa Francesco in Vaticano, presso la Sala Clementina.

Hanno guidato la delegazione: il presidente di Anci Antonio Decaro, il vice presidente Roberto Pella, il presidente del consiglio nazionale Enzo Bianco, il segretario generale Veronica Nicotra.

Per l’Umbria sono intervenuti: il presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini, il segretario generale Silvio Ranieri e il sindaco di Perugia Andrea Romizi.

"Un incontro dal grande valore - lo ha definito il presidente Toniaccini, che si è detto particolarmente emozionato - Le parole del Santo Padre sono state ricche di significato e, ancora una volta, spunto di riflessione per noi sindaci. Rappresentare i sindaci umbri in momenti come quello di oggi è un vero onore e motivo di orgoglio, e sempre occasione di crescita".

Il presidente Toniaccini ha portato come omaggio da parte di tutti i Sindaci umbri un quadro raffigurante la Madonna con il bambino del Beato Angelico, riprodotta a mano con smalti tradizionali su ceramica di Deruta.