Simona Marchini riceverà l’Etrusco d’Oro, edizione 2022. Intervistata da Sandro Allegrini. Una serata tra musica, arte, cultura alla Pro Ponte di Via Tramontani.

Sarà un omaggio musicale a salutare la consegna dell’Etrusco d’oro 2022, assegnato dalla

Pro Ponte all’attrice e presentatrice Simona Marchini. Infatti il violinista Patrizio Scarponi,

etrusco d’oro 2021, si è offerto di dedicare a Simona, insieme al pianista Giuseppe

Pelli, un saluto musicale con un breve concerto.

Tra gli ospiti, anche fra’ Alessandro Brustenghi, la Voce di Assisi, che proporrà canti a cappella.

Sarà poi Sandro Allegrini a presentare e a intervistare l’ospite amica, destinataria del prestigioso riconoscimento. La Marchini, romana di nascita, è umbra ed etrusca di famiglia, essendo i suoi genitori di Moiano di Città della Pieve da dove si trasferirono nella capitale. Qui il padre operò nel settore dell’edilizia, dedicandosi anche al Calcio come grande e fortunato presidente dell’A.S. Roma.

Simona ha avuto e mantenuto sempre stretti e costanti rapporti con Perugia, essendo amica di Enrico Vaime con cui ha lavorato in Rai nella trasmissione radiofonica “Black out”.

Ospiti della serata anche gli amici di Simona, il giornalista-scrittore Umberto Marini e la compagna Paola Carruba.

Simona è stata conduttrice su Rai Uno di “Proffittamente non stop” e, con Giancarlo Magalli, “Pronto, è la RAI?” Sempre in Rai, Renzo Arbore la volle in “Quelli della notte”, e con Piero Badaloni e Toto Cutugno, Simona ha presentato “Piacere Rai Uno”. Nel cinema ha lavorato con registi famosi: Riccardo Pazzaglia, Antonio e Pupi Avati, Sergio Rubini e Paolo Virzì. Inoltre ha al suo attivo i ruoli di: Ambasciatrice Unicef per l’Italia, sovrintendente al Todi Festival, consulente artistico del teatro Politeama di Prato. Insomma: un personaggio di grido e soprattutto “femminile” che si affianca agli “Etruschi d’oro” che l’hanno preceduta: Filippo Timi, Enrico Vaime,

Leonardo Cenci di Avanti Tutta, Brunangelo Falini, il Cardinale Gualtiero Bassetti, il generale Tullio del Sette, Serse Cosmi, Franco Venanti, Franco Chianelli, i fratelli Sabatini.

Appuntamento quindi (sabato 8 ottobre, ore 20:00) nella sede-museo della Pro Ponte in

via Tramontani, 5 (traversa strada dei Loggi) per la “cena del Lucumone” nel corso della

quale avverrà la consegna del premio, opera dell’artigiano orafo Renzo Ercolani.

Prenotazione obbligatoria: tel.327.9840071. Nell’occasione sarà possibile rinnovare il

tesseramento all’Associazione Pro Ponte che quest’anno festeggia i 20 anni di “Velimna, gli

Etruschi del Fiume”.