Confcommercio Umbria: videosorveglianza e innovazione per un nuovo standard di sicurezza

In Umbria la protezione dei commercianti del settore terziario è diventata una priorità assoluta. L’incidenza di furti, rapine e vandalismi continua a essere un problema costante ma con l’introduzione di iniziative innovative come il protocollo di video-allarme e l’ampio impiego delle telecamere di sorveglianza, la regione sta compiendo significativi progressi nel contrasto alla criminalità.

Di recente è stato implementato il Protocollo nazionale sui sistemi di video-allarme collegati alle centrali operative delle forze di polizia in Umbria, un sistema che consente di inviare avvisi e immagini in tempo reale in caso di rapina migliorando l’efficacia della risposta delle forze dell’ordine.

La Confcommercio Umbria, che ha promosso questa iniziativa, ha evidenziato l’importanza di una stretta collaborazione tra imprenditori e forze dell’ordine per garantire una protezione sempre maggiore. “Faremo tutto il possibile per dare concretezza operativa al Protocollo per garantire sempre maggiori livelli di protezione e sicurezza agli esercizi commerciali e alle imprese” ha spiegato il presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni.

L’indagine condotta da Confcommercio ha rilevato che il 36,8% degli imprenditori del Centro è preoccupato per il rischio di esposizione a crimini come furti, rapine e vandalismi. In Umbria, anche se questi fenomeni sono meno percepibili nei piccoli e medi centri, le percentuali di furti al 19,3% e di vandalismi al 18,8%, restano allarmanti. Ulteriori minacce come usura, estorsione e racket sono motivo di preoccupazione per il 22% degli imprenditori.

L’82% delle imprese umbre ha investito in sistemi di sicurezza, quali videosorveglianza e allarmi antifurto, un valore superiore a quello nazionale. Questi investimenti sono certamente essenziali per diminuire il rischio di attività criminali e proteggere i commerci dal centro storico alle periferie.