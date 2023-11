Morti e infortuni sul lavoro, l'Umbria finisce in "zona rossa": a rischio giovanissimi e stranieri

Morti e infortuni sul lavoro, l’Umbria si piazza nella zona rossa con un’incidenza superiore al 25% rispetto alla media nazionale, in compagnia di Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata. In zona arancione: Friuli Venezia Giulia, Calabria, Sicilia e Piemonte. In zona gialla: Emilia Romagna, Veneto, Marche, Trentino Alto Adige, Lombardia, Liguria e Sardegna. In zona bianca: Lazio, Valle d’Aosta e Toscana. È quanto riferisce il rapporto dell’Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente di Vega Engineering di Mestre.

“A un mese dalla fine dell’anno, le incidenze di mortalità non lasciano spazio a proiezioni confortanti né per il presente, né per il futuro. Il dramma rimane e prelude ad un bilancio di fine anno che continua a consolidare una terribile emergenza nel nostro Paese. Perché sono soprattutto le morti in occasione di lavoro a crescere (+2%)” riferisce Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio.

L’identikit dei soggetti più “fragili” sul fronte delle incidenze di mortalità indica che si tratta di giovanissimi, anziani e stranieri. Per chi ha un’età compresa tra i 15 e i 24 anni, infatti, il rischio di morire sul lavoro è ben superiore rispetto ai colleghi che hanno un’età compresa tra i 25 e i 34 anni (23,6 infortuni mortali ogni milione di occupati contro i 14,4).

Un dato, quest’ultimo che risulta essere ancor più preoccupante tra i lavoratori più anziani; e infatti l’incidenza più elevata si registra proprio nella fascia dei lavoratori ultrasessantacinquenni (117,9), seguita dalla fascia di lavoratori compresi tra i 55 e i 64 anni (50,7).

Intanto, anche gli stranieri deceduti in occasione di lavoro da gennaio a ottobre, sono 128 su 672 (1 su 5). Con un rischio di morte sul lavoro che risulta essere più che doppio rispetto agli italiani, gli stranieri, infatti, registrano 53,9 morti ogni milione di occupati, contro i 26,2 italiani che perdono la vita durante il lavoro ogni milione di occupati.

In numeri assoluti in Umbria da gennaio a novembre i morti sul lavoro sono stati 20 (12 in provincia di Perugia e 8 nel Ternano). Il settore delle costruzioni è quello che registra il numero più alto, seguito dal settore dei trasporti e magazzinaggio. La fascia d’età numericamente più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è sempre quella tra i 55 e i 64 anni.

Il mercoledì il giorno più luttuoso della settimana, ovvero quello in cui si sono verificati più infortuni mortali nei primi dieci mesi dell’anno.