Sicurezza stradale, il progetto Icaro incontra gli studenti del Volta di Perugia e del Mazzini di Magione

Torna in presenza l'attività formativa Icaro, che la polizia dedica alla sicurezza stradale. Gli agenti della Polstrada, in quattro distinti incontri che hanno interessato studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta” di Perugia, partecipante con quasi 300 ragazzi e dell’Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Mazzini” di Magione con circa 50, durante i quali è stata illustrato ad un’attenta platea di giovani, in gran parte già in possesso di patentino per ciclomotori ed alcuni già in “odore” di patente di guida la pericolosità di certe condotte, quali l’utilizzo di alcol e droghe che oltre a mettere a rischio la propria e altrui incolumità sulla strada sono, anziché “bravate” da postare sui social network, espressione di una incapacità a comunicare la reale forza e valore di chi agisce

Attraverso attivatori emozionali quali video appositamente dedicati, testimonianze reali ed interagendo fattivamente con gli studenti attraverso test ed esercizi, secondo un format delineato anche con la collaborazione del Dipartimento di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma i tutor della Polizia Stradale si sono rivolti al giovane pubblico sensibilizzandolo non tanto sulle sanzioni e restrizioni di comportamenti sbagliati bensì su quella cecità attentiva verso la responsabilità e la consapevolezza del proprio comportamento anche e soprattutto quando ci si mette in sella alla moto o alla guida di un auto.

Soprattutto per l’Istituto G. Mazzini di Magione l’esperienza è stata particolarmente gradita grazie alla messa a disposizione ddelle sale briefing dell'autodromo dove accompagnati a bordo degli Autobus dell’Istituto Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto, gli studenti hanno potuto fruire delle preziose nozioni di educazione alla sicurezza stradale nella speranze di confutare il popolare detto: “Se il giovane sapesse e il vecchio potesse!”