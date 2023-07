Sicurezza informatica: Polizia di Stato e Its Umbria Academy insieme per la formazione di esperti della sicurezza cibernetica

La Polizia di Stato e Its Umbria Academy hanno sottoscritto un protocollo per la realizzazione di un nuovo percorso specialistico sperimentale post diploma della durata biennale per la formazione di professionisti nel settore della cyber sicurezza articolato in una fase teorica in aula e in una di tirocinio pratico operativo.

Il nuovo percorso formativo rientrerà nell’ambito dell’attività di Its Umbria Academy, la scuola politecnica di istruzione terziaria in scienze e tecnologie applicate biennale e gratuita aperta a giovani diplomati, e vedrà la partecipazione attiva della Polizia Postale che metterà a disposizione la propria esperienza nella pianificazione di un percorso didattico, basato su esperienze operative e best practice nel settore della cyber sicurezza, anche attraverso l’apporto diretto degli operatori che ogni giorno affrontano tali minacce.

L’accordo sarà presentato nei dettagli in una conferenza stampa in programma lunedì 31 luglio 2023 ore 11.30 Palazzo Donini alla presenza di Michele Fioroni, assessore Sviluppo economico Regione Umbria, Marco Giulietti, presidente Its Umbria Academy, Michela Sambuchi, dirigente del Centro operativo per sicurezza cibernetica – Polizia postale e delle comunicazioni Umbria, Andrea Romizi, sindaco di Perugia, Maria Grazia Corrado, vicario del questore di Perugia, Armando Gradone prefetto di Perugia e Donatella Tesei presidente Regione Umbria.