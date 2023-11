Stili di guida e sicurezza stradale: video al volante e cambi di corsia senza usare le frecce, i comportamenti scorretti sulla E45

La ricerca sugli stili di guida degli italiani svolta dall’Anas su un campione di 4mila automobilista rivela che il 10% ha girato un video con il cellulare mentre guidava e il 6,9% ha dichiarato di essere stato a bordo di un mezzo mentre il conducente filmava.

La ricerca ha riguardato anche l’Umbria con l’analisi dei dati rilevati nel tratto stradale tra Terni e Ravenna, cioè lungo tutta la E45.

Il dato emerso è quello che il 12,7% non utilizza dispositivi luminosi in generale; l’80,7 non segnala il cambio di corsia per un sorpasso e il 79,9 per il rientro in corsia.

Il 31% non rispetta il divieto di sorpasso in caso di segnaletica orizzontale a linea continua e il 34,1 non utilizza gli indicatori di segnalazione cambio corsia per manovra di entrata da rampa (il 28,8 manca di segnalare l’uscita dalla superstrada).

In Umbria l’utilizzo improprio del cellulare alla guida riguarda il 5,6% dei conducenti, mentre il 96,1% usa le cinture di sicurezza. Anche il passeggero allaccia le cinture di sicurezza nel 96,8% dei casi. I seggiolini per bambini sono allacciati alla cintura di sicurezza nel 100% dei casi se posizionato davanti, se utilizzato sui sedili posteriori la percentuale scienza all’86,7%. Così come i passeggeri trasportati nei posti dietro: niente cintura per l’86,7%.

Rispetta i limiti di velocità anche in assenza di tutor o autovelox l’82,8% dei conducenti, mentre l’87% non usa il telefono neanche se fermo al semaforo. Il 79,7% dei guidatori si accerta che tutti allaccino le cinture. Il 90,3% dei motociclisti usa il casco. Non beve o assume droga il 94,6% dei conducenti.

La percezione degli automobilisti è che gran parte degli altri guidatori vadano troppo veloce e utilizzino il cellulare mentre sono al volante

Alla domanda “a lei è mai capitato di registrare dei video con il cellulare mentre era alla guida di un veicolo?” risponde sì il 4.5%, da passeggero al 13,6% è capitato di viaggiare con il conducente che usava il cellulare.

Quanto all’interesse sui sistemi di safe drive il 78,8% si dice interessato, al limitatore di velocità risponde sì l’81,8% e all’alcol lock il 71,2%.