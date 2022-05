Si ritinteggia la scalea interna di Palazzo dei Priori. Ce n’era veramente bisogno. Ne va della dignità dell’edificio rappresentativo dell’identità cittadina.

Lavori in corso anche nell’atrio del palazzo comunale. Dopo la demolizione della biglietteria ed ex book shop della Galleria. Si è opportunamente tolto di mezzo un obbrobrio che stonava con l’austera facies dello storico edificio. Dietro la pannellatura di cantiere si opera attivamente per la nuova configurazione, certamente congrua.

Intanto chi sale le scale del Comune nota con piacere che si sta procedendo alla ritinteggiatura. Pareti e volte erano in uno stato pietoso. Anche perché – ci spiegano gli esperti – dare mani di pittura murale sopra intonaci di quell’età, non serve a molto. Infatti, a distanza di poco tempo, quella patina si sfoglia e semina polvere.

Da qui l’esigenza di rifare il fondo. Pare che stiano operando secondo buone regole. Attendiamo, fiduciosi, risultati efficienti e duraturi.