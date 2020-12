Shinto Perugia: l’attesa riapertura a pranzo è ora realtà

Un piccolo passo verso una normalità che ha tutto il gusto e la ricercatezza dei sapori creati da Shinto. Il fusion restaurant di ispirazione giapponese, recentemente aperto negli ex locali del Caffè di Perugia, con l'Umbria tornata a essere 'zona gialla', da domenica 6 dicembre ha riaperto di nuovo le porte per il pranzo e i suoi piatti sono tornati protagonisti del raffinato e fantasioso lunch con servizio al tavolo.

Il pranzo, a base di piatti must della cucina nipponica ed eccellenze umbre, sarà l’occasione per riscoprire l’attenzione alle materie prime e alla sperimentazione che da sempre caratterizza Shinto: tartare e carpacci, originali poke, sashimi, maki e gli immancabili abbinamenti con il tartufo Urbani, accanto a un’accurata sezione beverage di vini, champagne, bollicine e bevande analcoliche.

Confermata anche la possibilità di gustare i piatti in modalità delivery e take away, sia a pranzo che a cena: ordini telefonici (chiamando al 075 824 4741 oppure inviando messaggio WhatsApp al 348 9080358) o tramite le app di delivery Grifood e IDesidery. Il servizio è attivo dal martedì alla domenica, con ordini entro le 18.30 e ritiro del take away dalle 18.30 alle 23.00. Il menù è disponibile al link: https://www.shintoperugia.it/menu-shinto/take-away-delivery/.

Irrinunciabile anche la colazione firmata Giuseppe Scaturchio, storica pasticceria napoletana che, dal negozio originario di Piazza San Domenico Maggiore a Napoli, con le sue prelibatezze ha conquistato tutto il mondo arrivando fino alla Casa Bianca. Per iniziare al meglio la giornata, Scaturchio è aperto negli spazi di Shinto dalla mattina fino alle 18.00 con sfogliatelle, babà, pastiere e molto altro ancora.