"Sferruzzare" e chiacchierare al bar per i bimbi prematuri, anziani soli e persone con disturbi alimentari

Coperte per i bambini prematuri, ascolto delle persone anziane e sole, sostegno a chi lotta contro i disturbi alimentari e interventi sul territorio.

L’associazione Aps Coraggio riunisce tante persone di buona volontà che prestano tempo e conoscenze per aiutare gli altri.

“Prima ci ritrovavamo alla Biblioteca Urbani, adesso al bar di via Pellas – racconta Francesca Angelini – Ci piace sferruzzare e, così, mentre realizziamo delle coperte per i nati prematuri, ascoltiamo le persona anziane sole, passiamo del tempo con loro, per colmare quel senso di solitudine che attanaglia molti”.

Persone sole che a loro volta riscoprono le proprie capacità e le mettono al servizio degli altri “perché nessuno è inutile -aggiunge Angelini – e può mostrare agli altri quello che sapeva fare, aiutando”.

L’associazione ha donato delle coperte fatte a mano per i bambini prematuri, attraverso la Caritas e la Croce rossa, ha preparato dei pacchetti (“Il sorriso che scalda”) collocati di fronte al murale di Maddalena a Fontivegge, dove ognuno poteva andare a prenderne uno, oppure con le iniziative a favore delle persone che soffrono di disturbi dell’alimentazione e che si trovano ricoverate in una struttura a Portogruaro.

“Ci occupiamo, in collaborazione con i servizi pubblici, anche di salute mentale, stando insieme alle persone che hanno bisogno – dice ancora Angelini – ma anche di sostenere i volontari che si occupano di gattili e canili. Insomma, vogliamo essere utili e ci mettiamo in ascolto delle istanze del territorio per sopperire alle varie necessità”.

Per chi volesse partecipare i volontari dell’associazione Aps Coraggio si ritrovano al bar di via Pellas e anche al caffè del Teatro Morlacchi.