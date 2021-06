EVENTI ESTATE 2021 | L’arte a Perugia, visite e passeggiate nell’acropoli

Giovedì 17 giugno alle ore 16 nuovo tour al cimitero monumentale di Perugia. Una passeggiata attraverso i grandi capolavori di architettura, scultura e arti decorative, ma anche il sepolcro di importanti personaggi. L’appuntamento è all’ingresso del cimitero monumentale e il tour durerà circa un’ora. Costo € 10 a persona, gratuito per i bambini fino a 12 anni. Sabato e domenica 19 e 20 giugno, in occasione di Perugia Flower Show, visita guidata allo studio Moretti Caselli, museo laboratorio di vetrate artistiche per conoscere la storia della più antica famiglia di maestri vetrai d’Italia e i segreti della pittura su vetro.

Le visite si svolgeranno su più turni: sabato e domenica 10, 11.30, 16, 17.30. Costo € 10 a persona, gratuito per i bambini fino a 12 anni. Ancora sabato, ma alle 17, il tour “Baglioni 2” sarà l’occasione per conoscere il quartiere dei Baglioni e la storia della Rocca Paolina (durata un’ora, costo 10 euro, gratis sotto i 12 anni). Domenica 20 giugno, infine, alle 10.30 via al “Gran tour dell’acropoli”: da piazza Italia alla Fontana Maggiore, una passeggiata con il naso all’insù per conoscere la storia delle piazze e dei monumenti più importanti del centro storico (durata un’ora, costo 10 euro, gratis sotto i 12 anni). Prenotazione obbligatoria, per info e prenotazioni 371/3116801 anche tramite whatsapp. L’organizzazione è a cura di Gran Tour Perugia, società specializzata nella creazione di contenuti a supporto di visitatori e turisti.