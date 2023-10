Donati settemila euro al Centro Speranza di Fratta Todina raccolti in occasione del concerto di Cristina d’Avena

Il Centro Speranza di Fratta Todina, che si occupa di assistere bambini e ragazzi con disabilità, ha ricevuto una generosa donazione di 7.000 euro per migliorare le sue strutture e i suoi servizi. I soldi sono stati raccolti grazie al concerto di Cristina d’Avena, organizzato a Torgiano il 15 settembre da un comitato di volontari, in collaborazione con le associazioni sportive e il Comune del paese. La somma servirà per acquistare e installare tre sollevatori meccanizzati a binario, che facilitano e rendono più sicura la movimentazione dei pazienti che non possono muoversi autonomamente. I sollevatori saranno utilizzati nella vasca terapeutica e negli spogliatoi, dove si svolgono le terapie in acqua riscaldata a 32/33 gradi, fondamentali per il benessere psico-fisico delle persone con disabilità.

La consegna dell’assegno è avvenuta sabato scorso, alla presenza dei rappresentanti del comitato organizzatore, del vicesindaco di Torgiano Attilio Persia, dello Sporting Club di Torgiano e del Centro Speranza. Quest’ultimo ha espresso la sua gratitudine per il gesto di solidarietà e ha sottolineato l’importanza delle attività che svolge quotidianamente per i suoi ospiti.

Oltre al concerto, il comitato organizzatore ha promosso altre iniziative collaterali, come spettacoli comici e incontri con personaggi famosi, che hanno permesso di raccogliere altri 1.300 euro. Questa cifra sarà devoluta alla Scuola di Fair Play di Latina, fondata da Luca Zavatti, che si occupa di educare i giovani ai valori dello sport e della convivenza civile.

Il Comitato organizzatore ringrazia tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, alla raccolta dei soldi donati e in special modo i 7 Cervelli, Luca Pellegrini e Fabrizio Fabbi, che si sono esibiti prima di Cristina d’Avena, e di Riccardo Gaucci, ospite di una delle iniziative organizzate.