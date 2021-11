Anziano da record, sette dosi di vaccino in un anno: "Dall'antinfluenzale al terzo richiamo Covid e sono vivo"

C’è chi non vuole vaccinarsi e chi, di vaccini, ne ha fatti sei in un anno e tra pochi giorni fare il settimo.

Domenico Santoni, 86 anni, di Torgiano, da novembre del 2020 al novembre del 2021 ha già fatto 6 punture: antinfluenzale, antipolmonite, antitenatica, le due dosi per il Covid e il richiamo con la terza dose: “E il 25 novembre vado a farmi il settimo vaccino perché mi tocca l’antinfluenzale – racconta a Perugia Today – Credo di essere un caso da record se non nel mondo, almeno in Italia”.

In un periodo in cui si parla tanto di vaccini e richiami, Domenico Santoni non ha dubbi: “Ho 86 anni, quindi mi sottopongo alla vaccinazione consigliata per la mia età e a richiami come l’antitetanica perché mi serviva farlo – racconta Santoni - E dopo tutte queste dosi sono vivo e faccio servizio al Sacro convento di Assisi con il Corpo di soccorso del Sovrano militare Ordine di Malta, dove facciamo accoglienza e servizio sanitario”.