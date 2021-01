Servizio civile, sono quattro i posti disponibili nella Misericordia di Magione

Sonon quattro i posti disponibili presso la Misericordia di Magioneper lo svolgimento del servizio civile.

Il bando per la selezione è rivolto a ragazzi e ragazze con età compresa tra i 18 anni compiuti e i 28. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 14 del 15 febbraio. Per le modalità si può contattare il numero 3311887673 o la sede della Confraternita al numero 075 841819.

I volontari della Misericordia sono in questo periodo impegnati nel supporto alle necessità della popolazione di Magione per l’emergenza sanitaria da Covid19: consegna di medicinali e spesa per le persone in quarantena che non possono uscire dalla propria abitazione e che non hanno aiuti esterni e accompagnamento di persone, anche positive al Covid, che necessitano di dialisi.

"Un lavoro – spiega il presidente Fabrizio Alunni – che è notevolmente aumentato con il crescere dei casi positivi nel nostro territorio. Una situazione che porta tutti i volontari a fare turni e servizi a ritmi certo faticosi, ma se la nostra Confraternita con il suo spirito di aiuto verso gli altri cambia sicuramente il mondo che la circonda altrettanto vero è che la Misericordia cambia le persone offrendogli l’opportunità di una grande esperienza di vita".