Servizio civile, Legacoop festeggia i suoi volontari

Legacoop Umbria ha voluto omaggiare gli oltre 130 ragazzi che hanno deciso di trascorrere insieme alle proprie cooperative un anno di crescita reciproca.

Il servizio civile risveglia in ogni ragazzo la consapevolezza nel mettersi a disposizione degli altri, nel senso del rispetto, nell’accettazione del diverso, nell’educazione al prossimo, nel senso civico che ognuno di noi dovrebbe avere. Il sentirsi parte integrante di un gruppo, della nostra comunità e della patria.

Il Servizio civile universale rappresenta un'opportunità unica per i giovani di dedicarsi a progetti di utilità sociale, promuovendo la solidarietà, l'inclusione e la partecipazione attiva nella nostra comunità. Legacoop Umbria ha, da sempre, fortemente creduto nell'importanza di questa iniziativa, offrendo ai giovani la possibilità di acquisire competenze, maturare esperienze significative e contribuire al benessere della società.

“Durante la cerimonia di oggi – spiega Andrea Radicchi, responsabile Servizio civile Legacoop Umbria - abbiamo avuto il privilegio di conferire gli attestati di partecipazione ai giovani che hanno completato il loro percorso di Servizio Civile. Sono stati mesi intensi, in cui i giovani si sono dedicati con impegno e passione ai progetti assegnati loro, collaborando con le nostre imprese cooperative. Ogni giovane volontario ha svolto un ruolo fondamentale all'interno del progetto a cui ha partecipato, contribuendo a promuovere l'inclusione sociale, l'educazione alla cittadinanza attiva, la tutela dell'ambiente e molte altre tematiche di rilevanza sociale. Il loro impegno e la loro dedizione sono stati ammirevoli, e siamo orgogliosi di averli avuti come parte integrante della nostra famiglia”.

I ragazzi, durante l'iniziativa, hanno ricordato, con gli occhi lucidi, aneddoti e mostrato dei video riassunti della propria esperienza. “ Alla fine del percorso – hanno detto - rimane forte in noi la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta, una scelta che risponde in pieno ai principi costituzionali di solidarietà sociale ed attenzione ai diritti sociali”.

L’impegno di questi ragazzi non è passato inosservato, perché diventa un esempio positivo per i coetanei e per tutta la nostra società.

“Un ringraziamento speciale – dice Liana Cicchi Vicepresidente di Legacoop Umbria - va anche alle nostre imprese cooperative che hanno accolto e supportato i giovani volontari nel corso del loro percorso. La vostra collaborazione è stata essenziale per il successo di questi progetti e per l'impatto positivo che hanno avuto sul territorio”.

Legacoop Umbria si impegna a continuare a promuovere il Servizio Civile come strumento per la crescita e l'inclusione dei giovani nella nostra regione. Investire sulle nuove generazioni significa investire sul bene comune e sul futuro dell'Umbria.

Perché l'intento del servizio civile, è proprio quello di stimolare in ogni ragazzo la consapevolezza nel sentirsi parte integrante ed attiva della nostra comunità.

“Dopo un percorso durato dodici mesi – chiosa Radicchi - promuoviamo con questo evento un confronto fra tutti i soggetti che hanno preso parte a vario titolo all’esperienza, con l’auspicio di dare a tutti utili indicazioni per i progetti futuri”. Hanno partecipato: Gianluca Tuteri Vice Sindaco Comune di Perugia, Gabriele Giottoli Assessore Comune di Perugia, Liana Cicchi Vice Presidente Legacoop Umbria, Stefano Santaniello Formatore Servizio Civile, Anna Lisa Lelli Responsabile terzo settore ed economia sociale Regione Umbria, Virginio Caparvi Deputato, Serena Meattini Unipg, Sabrina Mancini Responsabile Servizio Civile Legacoop, Andrea Radicchi Servizio Civile Legacoop Umbria

I premiati:

Mattia Bacchetta, Sofia Occhineri, Antonio Teleschi, Emanuele Timotei, Michela Lubricchio, Diego Ginepri, Flavio Stano, Benedetta Carbonaro, Margherita Riccardini, Alejandra Del Valle Gonzalez Quereigua, Filippo Guiducci, Chiara Gabbolini, Nicolas Simonetti, Sharon Maneli, Giorgia Gabrielli, Michela Lazzari, Filippo Del Gatto, Pierpaolo Passeri, Valentina Ferri, Giulia Di Fonzo, Gregorio Orsini, Federico Armadoro, Arianna Grespi, Giorgia Fusaro, Eleonora Ferri, Gloria Tizzoni, Marta Toffano, Simonetta Lampis, Jennifer Vieceli, Maria Grazia Tempesta, Alessia Agabitini, Silvia De Albentiis, Giulia Gatti, Alice Bartocci, Matteo Frenguellotti, Ilenia Caldarella, Alice Fisicaro, Elisa Spazzini, Sara Curti, Chiara Famoso, Gino Lopardo, Giulia Mandoloni, Sofia Ceru', Tommaso Branchetti, Arianna Capocchia, Matteo Migliosi, Allegra Buracchi, Marta Paris, Chiara Cintioli, Alice Spilla, Luana Angelini, Sara Biocchetti, Miriam Renzetti, Alice Castellini, Chiara Roselletti, Lucia Castellani, Jenny Munzi, Sofia Gragnoli, Martina Rossi, Diana Regnicoli, Francesca Romana Felici, Giacomo Faticoni, Gabriele Trampetti, Elisabetta Rosignoli, Chiara Basili, Edoardo Anselmi, Alessia Galli, Simone Proietti Rocchi, Annagiulia Fodaroni, Daniele Rossini, Giorgia Bucchini, Sara Tosti, Sofia Sorbelli, Nicole Grammatico, Maria Giulia Pantalloni, Sofia Ragusa, Martina Trippolini, Chiara Frittelli, Martina Stocchi, Franceska Marku, Guja Valeri, Rebecca Donati, Sabrina Rosignoli, Giulia Rivaroli, Sofia Alimenti, Rebecca Bartoli, Elisa Benedetti, Fabiana Biba, Martina Pazzogna, Gaia Corvara, Chiara Zazzaretti, Giulia Cianelli, Eleonora Ciprini, Kamila Borici, Sofia Pochini, Clarissa Mirabasso, Alexander Palmieri, Maryla Bernardini, Giulia Paparella, Benedetta Rossi, Benedetta Ripi, Rebecca Maccafeo, Filippo Rosati Belsito, Maria Beatrice Ciotti, Sofia Mattioni, Lucia Ceccarelli, Luca Chieli, Rosaria Zambrino, Samuela Zeqiraj, Giorgia D'agostino.