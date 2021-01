Servizio civile: a Campello 4 posti per progetti su ambiente, territorio e prevenzione

Sono quattro i posti per il Servizio civile presso il Comune di Campello sul Clitunno. Il bando è rivolto a giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, ossia 28 anni e 464 giorni.

Le domande vanno inoltrate entro le ore 14 dell’8 febbraio 2021 esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. Le domande inoltrate in altra modalità non saranno accettate. Il servizio avrà la durata di un anno, impegnerà 5 giorni alla settimana per un compenso mensile di 439,50 euro.

Il Comune di Campello sul Clitunno ha previsto i seguenti progetti: “Il clima, l’ambiente e le sfide dell’ecologia in un mondo che cambia” (2 volontari); “Comunità resilienti: respiriamo cultura” (un volontario); “Territorio e popolazioni resilienti: prevenzione e coinvolgimento attivo dei cittadini” (un volontario).