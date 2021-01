“Domus-Perugia”, progetto Caritas per quattro giovani interessati a svolgere il servizio civile

Quattro posti per svolgere il servizio civile all'interno della Caritas diocesana di Perugia con il progetto Domus-Perugia.

Don Marco Briziarelli, direttore dell’organismo pastorale della Chiesa perugino-pievese, ricorda anche che "la nostra Caritas diocesana compie, quest’anno, 45 anni di attività", essendo nata dall'esperienza di volontariato accanto alle popolazioni terremotate del Friuli nel maggio del 1976.

Il progetto Caritas “Domus-Perugia”, la cui domanda di partecipazione scade il prossimo 8 febbraio, alle ore 14 mette a disposizione 4 posti, di cui 2 sono dedicati a giovani con minori opportunità, nell’ambito del settore “Assistenza - Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati”. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. Il progetto avrà una durata di 12 mesi e prevede un impegno di 5 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Sevizio Civile Universale un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 439,50 euro. Il periodo prestato come operatore volontario di SC è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda dell’interessato.

Le finalità del progetto si racchiudono nella realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, di promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, e di contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.