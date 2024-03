Via libera di Disney alla serie tv su Amanda Knox e il delitto Kercher

Amanda Knox avrà il volto di Margaret Qualley di Maid nella serie tv prodotta da canale Disney Hulu e prodotta dalla stessa Knox e Monica Lewinsky, oltre a Warren Littlefield (“Fargo” e “Il Racconto dell'Ancella”) e KJ Steinberg di “This Is Us”, “Mistresses” e “Gossip Girl”. La serie si compone di 8 episodi di un’ora ciascuno.

La descrizione ufficiale spiega che la serie "è basata sulla storia vera di come la Knox è stata erroneamente condannata per l'omicidio di Meredith e descrive la sua odissea di sedici anni per liberarsi".

Amanda Knox si batte da anni per ricostruire la sua vicenda come un errore giudiziario (è stata assolta in via definitiva dalla Cassazione) pagato con 4 anni di reclusione. Ha già raccontato la sua esperienza nel 2013 in “Waiting to be Heard” e in ujn documentario di Netflix e nel film di “Lifetime Amanda Knox: Murder on Trial in Italy”.

Il 10 aprile la Corte di appello di Firenze riesaminerà l’ultima imputazione, quella di calunnia nei confronti di Patrick Lumumba.