Perugia e Panicale in una serie tv internazionale, le riprese in estate

L'assessore Giottoli: "Una gran bella notizia per la nostra città e per la nostra regione"

Partiranno in estate le riprese a Perugia e Panicale di “La Signora Volpe”, la serie tv scritta da Rachel Cuperman e Sally Griffiths, diretta da Dudi Appleton e prodotta dalla società inglese Route24 per la piattaforma Acorn, che sarà anche distribuita in altri paesi del mondo grazie alla società Banjiai.

“Una gran bella notizia per la nostra città e per la nostra regione -ha sottolineato l’assessore al Turismo Gabriele Giottoli, che in questi giorni ha interloquito con la società Cattleya srl, partner italiano di Route 24, per l’organizzazione delle riprese- perché sarà l’occasione per mostrare a un pubblico internazionale quanto è bello il nostro territorio, a partire da Perugia fino al Lago Trasimeno. Sono, peraltro, particolarmente contento della scelta di girare a Perugia e a Panicale, anche in virtù della promozione turistica congiunta che stiamo valutando con i comuni del lago e a cui la serie darà senza dubbio un significativo aiuto, mostrando a tutti l’Umbria con gli occhi della protagonista, che qui ritrova pace e serenità, si riconnette con i propri valori e assapora la lentezza della vita”.

La Signora Volpe, le anticipazioni