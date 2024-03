Serie C, Perugia-Ancona: le modifiche al traffico per la partita

Il Comune di Perugia vara delle modifiche alla viabilità per la partita di calcio Perugia-Ancona che si terrà sabato 9 marzo alle ore 16.15 allo stadio Renato Curi.

Ecco le disposizioni di Palazzo dei Priori: dalle 14 alle 16.15 divieto di transito, eccetto veicoli tifoseria ospiti in viale Centova, dalla rotatoria Federico Fellini a viale Conti (rotatoria Conti-Meazza); dalle 14 alle 16.15 divieto di transito, eccetto veicoli tifoseria ospiti, da strada Trasimeno Ovest (altezza vivaio Brocani) a via Cortonese, intersezione con via del Tabacchificio (sottopasso minimetrò).

Le disposizioni verranno attuate dal personale della Polizia Locale.

"Si consiglia alla tifoseria locale nonché a quanti debbano accedere alla città dal raccordo autostradale Perugia Bettolle di utilizzare le uscite di Piscille, Prepo e San Faustino. Si comunica inoltre che il mercato del sabato di Pian di Massiano interromperà l’attività di vendita alle ore 11.45 con sgombero dell’area improrogabilmente entro le ore 12.15", aggiunge il Comune.

Il comune di Perugia, su richiesta della Questura, ha adottato un’ordinanza che impone limitazioni alla vendita di alcolici e di bevande in contenitori di vetro e lattine nell’area limitrofa allo stadio Curi.