Stadio Curi, chiuso il settore “Tribuna Est/Gradinata"

Il Perugia Calcio annuncia con una nota ufficiale che "a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza a partire dalla gara Perugia-Palermo il settore “Tribuna Est/Gradinata” rimarrà chiuso fino a nuove disposizioni".

La società aggiunge che "tutti gli abbonati al settore “Tribuna Est/Gradinata” potranno usufruire del settore Tribuna Laterale coperta e dovranno presentarsi in biglietteria (muniti di abbonamento) dove gli verrà assegnato il nuovo posto (l’orario di apertura biglietteria verrà comunicato successivamente); il prezzo del biglietto della singola partita per il settore Tribuna Ovest passerà da 30 a 23 euro, il ridotto (Donne/ Under 14/ Over 65/ disabili 75%) sarà di 18 euro".