Perugia-Brescia, ordinanza del sindaco: stretta sull'alcol

Stretta sull'alcol. Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, firma un'ordinanza in vista dell’incontro di calcio Perugia-Brescia del 4 febbraio. Il provvedimento, spiega una nota, dispone che "all’interno dello Stadio Renato Curi e nell’area limitrofa (individuata con planimetria ed elenco vie di cui all’allegato A dell’ordinanza), è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico, dalle ore 11 e fino a 2 ore dopo l’incontro di calcio" e che "nell’area individuata con planimetria ed elenco vie di cui all’allegato B, nello stesso arco temporale è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine".