Perugia-Benevento, ordinanza del sindaco: i divieti

Ordinanza del sindaco per la partita di serie B Perugia-Benevento, in programma allo stadio Curi venerdì 19 maggio alle 20.30. Ecco i divieti.

Il provvedimento del sindaco Andrea Romizi dispone che "all’interno dello Stadio Renato Curi e nell’area limitrofa è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico, dalle ore 17.30 e fino a 2 ore dopo l’incontro".

L'ordinanza dispone anche che nell’area, sempre dalle ore 17.30 e fino a 2 ore dopo l’incontro, "è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine".

Ecco l'elenco delle vie per quanto riguarda lo stop all'alcol.

Piazzale Caduti di Superga – parcheggio P5; viale Conti (compresa l’area di parcheggio P4; via D’attoma, piazzale Martellini; piazzale Martellini -parcheggio P1, via Meazza (comprese le aree di parcheggio circostanti il palasport Evangelisti denominate P3, via Perari, strada Trasimeno Ovest (tratto compreso tra lo svincolo con via Centova ed il sottovia ferroviario; piazzale Umbria Jazz parcheggio P2 (limitatamente al parcheggio “Porta Nova” dove annualmente si svolgono Luna Park e Fiera dei Morti.

Ecco l'elenco delle vie per quanto riguarda lo stop a vetro e lattine.

Via Adriana, via Berenice, via Briganti, piazzale Caduti di Superga, via Cairoli (da via del tempo libero a strada Ferro di Cavallo-Santa Lucia), viale Centova (da via Conti alla rotonda con via Pontani); viale Conti, via Cortonese (dall’intersezione con strada Piavaiola a strada Trasimeno Ovest), via Cotani (dall’intersezione con via Pontani a a via Gallenga solo civici dispari); via D’Attoma, strada Ferro di Cavallo-Santa Lucia (da Via Cairoli a via Conti), via Firenze, via Fratelli Bandiera; via Gallenga, via Giovanni da pian di Carpine (dall’intersezione con via Firenze a via Giusti), via Guerra, via dell’Ingegneria, via Magnini (dall’intersezione con via Gallenga a via Cortonese solo civici dispari), via Marco Polo, Via Martellini, piazzale Mazzetti, via Mezza, via Monte Malbe, via Nuvolari, via Perari, viale del Percorso Verde, piaggia di Ferro di Cavallo, via Pigafetta, via Pontani (solo civici dispari), via Santa Lucia (da via Monte Malbe al sottopasso ferroviario), via San Manno, via San Quirico, via del Tabacchificio, via del Tempo Libero, via Tilli, via Tosca, strada Trasimeno Ovest (da via Cortonese a via Firenze), piazzale Umbria Jazz.